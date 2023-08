Due prestazioni solide da titolare, tra parate decisive e buon gioco con i piedi, per Filip Stankovic, che ha sfruttato nel migliore dei modi le occasioni che gli ha concesso Simone Inzaghi schierandolo tra i pali nerazzurri nelle amichevoli con l'Al-Nassr e PSG: "Grazie Giappone per la bellissima esperienza. Felice della vittoria di oggi", ha scritto il figlio di Deki su Instagram dopo il 2-1 in rimonta contro i francesi.