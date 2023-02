Attraverso i propri social, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries commenta la vittoria per 3-1 arrivata stasera contro l’Udinese: “Grande battaglia e spirito di squadra per prenderci questi tre punti in casa”, le parole dell’olandese.

Great fight and team spirit to keep the 𝟯 points at home! #ForzaInter pic.twitter.com/QKKTtbjGo9 — Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) February 18, 2023