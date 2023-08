Danilo D'Ambrosio ha lasciato l'Inter in lacrime, non nascondendo che gli sarebbe piaciuto continuare la sua carriera in nerazzurro. Scenario che non si è concretizzato dopo il mancato rinnovo di contratto con la squadra del suo cuore che lo ha spinto a guardarsi intorno e sposare la causa del Monza. Oggi, il giorno dopo l'ufficialità del suo trasferimento nel club brianzolo, l'ex Torino ha ricevuto il messaggio della Curva Nord Milano: "In bocca al lupo D'Ambrosio, per sempre fratello della Curva Nord", si legge nelle Instagram stories della pagina 'CN69_official'.