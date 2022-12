Continuano i festeggiamenti in onore alla sua Argentina, Campeon del Mundo, per l'ex capitano Javier Zanetti che nelle scorse ore ha condiviso "alcune diapositive delle quattro indimenticabili settimane trascorse a Doha, in Qatar" per il Mondiale come scrive la moglie Paula nel post repostato da Pupi. "Realizziamo un sogno. Campioni del Mondo" si legge nella didascalia della serie di foto pubblicate da lady Zanetti nella quale compare anche il Principe Milito.