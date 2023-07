Dopo la coppia Dumfries-Gosens, tocca a Marcus Thuram e Kristjan Asllani raccontare alcune curiosità nella Q&A organizzata dall'Inter su Instagram. Si parte dai cartoni animati ('Dragon Ball' per il francese, nessuna risposta per l'albanese) fino al cibo giapponese preferito, dove entrambi votano il sushi, passando per il tempo libero: Thuram preferisce dormire mentre l'ex Empoli adora mangiare il gelato. Una risposta che scatena le risate del 9 nerazzurro.

C'è spazio però anche per una domanda a tinte nerazzurre: qual è la leggenda dell'Inter con cui gli sarebbe piaciuto giocare? L'attaccante nomina Adriano, mentre Asllani punta su Javier Zanetti.