Dal Domzale a Stamford Bridge, seppur per pochi minuti in campo. Luka Topalovic non dimenticherà facilmente l'amichevole tra Chelsea e Inter disputata ieri a Londra. Il giovane sloveno è entrato al minuto 84 al posto di Nicolò Barella e ha voluto condividere sui social la sua gioia per l'esperienza: "Unforgettable", il suo eloquente commento accompagnato da alcune foto che lo ritraggono sul rettangolo di gioco.