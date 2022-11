Dopo la vittoria per 2-1 contro la Scozia, vittoria raggiunta anche grazie all'assist di Hakan Calhanoglu per il gol del vantaggio, il centrocampista nerazzurro ringrazia la sua gente e i compagni: "Grazie alla gente di Diyarbakir per il loro sostegno. Grazie all'impegno e al cuore di tutti i miei compagni di squadra" scrive su Instagram.