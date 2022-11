Sfruttando la sosta del campionato a causa dei Mondiali in programma in Qatar, l'Inter si è concessa un momento di divertimento sui social prendendo di mira Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, durante le foto di rito prima di ogni partita assieme al resto della squadra, incredibilmente non cambia la propria espressione di una virgola. A cambiare, come sottolineato dall'Inter, è solo il suo taglio di capelli. Vedere per credere.