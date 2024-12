Giornata storica per il Brasile e per un pezzetto di dna dell'Inter quella di ieri, segnata dalla partita di addio al calcio di Adriano. All'evento, andato in scena al Maracana, hanno partecipato diversi ex giocatori anche della Beneamata, come Ronaldo Il Fenomeno, Julio Cesar, Cordoba, Materazzi, che si sono sfidati nell'amichevole Flamengo VS Amici dall'Italia. La prima formazione composta da Zico, Romario, Diego Ribas, Petkovic, Julio Cesar, Djalminha, Leo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edilson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denilson, Juan, Zinho, Vagner Love; la seconda da Ronaldo (che però non ha giocato per via di un problema al polpaccio accusato nei giorni scorsi), Materazzi, Cordoba, Gamarra, Burdisso, Pizarro, Fabio Junior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias, Hernanes, Fabio Simplicio.

"Obrigado (grazie,ndr)" ha scritto l'Imperatore a corredo di una carrellata di foto della serata di ieri giocata in casa del Flamengo pubblicata su Instagram, post sotto il quale compare anche un commento di Marcus Thuram che si limita ad omaggiare la leggenda del calcio mondiale con due emoticon di un cuore e una corona.