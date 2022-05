Ci sarà una nuova avversaria per l'Inter Femminile nel prossimo campionato di Serie A. Non più l'Empoli, che si è brillantemente salvato, ma il Parma, che ha appena rilevato il titolo sportivo delle toscane e si iscriverà al torneo 2021/2022, il primo in cui le calciatrici godranno dello status di professioniste.

Come riporta TuttoCalcioFemminile, che aveva dato notizia dei rumors in merito al passaggio del titolo già nei giorni scorsi, ora si apre la caccia alle giocatrici dell'Empoli, che risultano svincolate.