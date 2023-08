In attesa di capire se riuscirà a prendere effettivamente parte alla prossima Serie A Femminile, la Sampdoria prova a muoversi sul mercato. Il direttore generale Palmieri sta combattendo una battaglia complicata in questi giorni per costruire con fondi limitati una squadra in grado di reggere l’impatto con il campionato di Sere A. Secondo quanto raccolto da TuttoCalcioFemminile, uno dei possibili obiettivi per le blucerchiate è il difensore dell'Inter Women Beatrix Fordos. L'ungherese classe 2002 arriverebbe dal club nerazzurro con la formula del prestito.