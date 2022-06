Ai microfoni dei canali ufficiali della FIGC, Chiara Robustellini, difensore della Primavera dell'Inter Femminile reduce da tre settimane consecutive di lavoro con il gruppo della Nazionale di Milena Bertolini prima degli Europei, racconta la sua esperienza da calciatrice: "I miei inizi nel calcio risalgono a quando avevo nove anni, dopodiché ho continuato con i maschi fino a quindici anni nella Società Gavirate calcio, per me è stata importantissima e fondamentale, la ringrazierò sempre per avermi supportato nella mia carriera calcistica. Per me far parte delle giovanili delle Azzurre è un grandissimo onore, portare il logo dell'Italia sul petto è davvero una bella responsabilità e sono contenta di far parte di questo gruppo. La prima convocazione in Nazionale maggiore è stata un'emozione enorme e inaspettata. Ringrazio tanto la coach Bertolini per avermi dato questa possibilità. Per me indossare la maglia azzurra vuol dire, come detto prima, responsabilità e onore. I miei obiettivi futuri sono continuare a giocare in Nazionale e dare sempre il meglio di me".