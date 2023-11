Intervistata da Il Giorno, Regina Baresi esprime la propria opinione riguardo allo spostamento di Inter Women dal Breda all'Arena Brera. "Già il Breda di Sesto San Giovanni, dove hanno giocato finora le ragazze, è un bello stadio con un bel campo. L’Arena però è un simbolo di Milano, fa piacere, ma non sarà bello vederla con gli spalti vuoti. Per le ragazze è un bell’ambiente, ma è molto grande e dispersiva. Io ci ho giocato anni fa contro il Milan Ladies, quando ancora non eravamo affiliate all’Inter maschile. Ci fosse più gente a vedere le gare sarebbe meglio".

Baresi parla anche della situazione di Inter Women nella nuova stagione. "Sembra che abbia fatto una buona campagna acquisti, Chawinga era importantissima, quindi sicuramente si sente la mancanza quest’anno. Cambiaghi è brava, ma quando avevi Tabitha sapevi che faceva tutto lei... Manca tanto, l’Inter non è ancora da prime posizioni ma la speranza, come per il movimento stesso, è che possa crescere. Terzo slot per la Champions? Secondo me l’Inter non ci arriverà ancora quest’anno, però l’obiettivo c’è. L’Inter è ambiziosa".