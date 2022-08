La Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato il calendario del Campionato Primavera, che prenderà il via domenica 18 settembre con l’introduzione del nuovo format caratterizzato da due differenti campionati, formati dalle 26 società che in questa stagione sportiva prenderanno parte alla Serie A e alla Serie B. Il campionato Primavera 1 prevede un unico girone composto da 12 squadre, che si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno. Al termine della stagione le prime quattro classificate accederanno alla Fase Finale che metterà in palio il titolo di Campione d’Italia, mentre le ultime due classificate retrocederanno nel Primavera 2. La stagione si aprirà con il big match tra Milan e Fiorentina, mentre l'Inter Women di Marco Mandelli debutterà in casa del Sassuolo.