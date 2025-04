L'Inter Women torna in campo per sfidare la Roma, gara valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto. Un match molto importante per le nerazzurre che si trovano in questo momento al secondo posto, a +1 proprio sulle giallorosse che hanno però giocato una gara in più. Il fischio d'inizio è in programma alle 15:00 all'Arena Civica di Milano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 23 Magull, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 4 Pedersen, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 20 Detruyer, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani

ROMA (4-2-3-1): 12 Ceasar; 25 Thogersen, 51 Troelsgaard, 2 Minami, 3 Di Guglielmo; 24 Kuhl, 10 Giugliano; 11 Haavi, 15 Dragoni, 17 Pilgrim; 9 Giacinti. A disposizione: 52 Merolla, 14 Aigbogun, 16 Corelli, 18 Glionna, 19 Oladipo, 21 Pante, 22 Pandini, 23 Cissoko, 32 Linari, 35 Ventriglia, 48 Kim. Coach: Alessandro Spugna

Arbitro: Maria Marotta

Assistenti: Linari-Brunozzi

Quarto ufficiale: Mazzer