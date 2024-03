L'Inter Women torna in campo per il terzo match nella Poule Scudetto per sfidare la Roma. Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 18:30: ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Alessandro Spugna:

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 15 Serturini. A disposizione: 12 Piazza, 4 Pedersen, 7 Bugeja, 9 Polli, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Trevisan, 55 Tomter. Coach: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 3 Di Guglielmo, 32 Linari, 2 Minami, 13 Bartoli; 20 Greggi, 8 Kumagai, 10 Giugliano; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi. A disposizione: 1 Korpela, 6 Valdezate, 16 Ciccotti, 17 Pilgrim, 21 Tomaselli, 22 Sonstevold, 23 Feiersinger, 51 Troelsgaard, 56 Pellegrino Cimo. Coach: Alessandro Spugna.

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Scardovi-Tesi

Quarto ufficiale: Ammannati