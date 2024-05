"Un regalo per una stagione indimenticabile". Attraverso i suoi canali social, l'Inter sintetizza così l'orologio donato dal club a Lautaro e soci ed anticipato da Steven Zhang nella famosa diretta Instagram con Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. "Uno special Black Bay 58 Inter X TUDOR per ogni protagonista di questa bellissima storia" scrive ancora il Biscione su X, spiegando poi i dettagli in un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO:

Dopo una stagione eccellente e con cinque giornate ancora da giocare, l’Inter si è laureata Campione d’Italia, vincendo il 20° scudetto, la Seconda Stella, grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro il Milan. Un risultato storico, arrivato al termine di un campionato ricco di emozioni e nel quale la squadra di Simone Inzaghi si è dimostrata più forte di qualsiasi rivale.

Per celebrare ulteriormente questo successo, Inter ha creato insieme a TUDOR l'edizione esclusiva del Black Bay 58, con i signature colors della squadra nerazzurra. L’orologio è caratterizzato dal logo dell’Inter all'interno del quadrante, il quale presenta un pattern blu ombré, e, stampate in oro, le due Stelle conquistate.

Due aziende leader dei propri settori collaborano così per la prima volta, con l’obiettivo di donare ai giocatori e ai tifosi un oggetto unico da collezione e senza tempo, per celebrare l’importanza di questa milestone nella storia della squadra nerazzurra. L’orologio TUDOR verrà prodotto infatti in 1908 esemplari numerati, per i giocatori dell’Inter è prevista la consegna di un modello ciascuno, distinto dal numero di maglia corrispondente all’atleta.

Il Black Bay 58 prende il nome dall’anno in cui è stato presentato come il primo orologio subacqueo del brand TUDOR impermeabile fino a 200m. Tra i dettagli estetici che distinguono da sempre questo modello, la cassa del diametro di 39 millimetri, in linea con le proporzioni degli anni Cinquanta. Proprio in ricordo dell’epoca in cui fu presentato sul mercato, sono state aggiunte finiture in oro agli indici, alle lancette e alla minuteria della lunetta nera e in acciaio.

L’edizione esclusiva del Black Bay 58 sarà esposta nelle Lounge di San Siro durante il match Inter-Lazio del 19 maggio, e all’evento celebrativo I M 2STARS di lunedì 20 maggio presso il Castello Sforzesco. L'orologio sarà poi acquistabile sull’e-commerce e nella Boutique TUDOR di Milano e Roma, oltre che i Rivenditori Autorizzati TUDOR in Italia.

La collaborazione con TUDOR in questa limited edition conferma il percorso di crescita del brand Inter, oltre a rappresentare l’occasione per condividere ancora una volta con i tifosi nerazzurri l’orgoglio del risultato raggiunto, con un prodotto senza tempo e unico nel suo genere.