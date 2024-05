Allenamento mattutino per i campioni d’Italia. Dopo la seduta odierna i calciatori nerazzurri saranno liberi, visto che Simone Inzaghi non ha fissato il ritiro pre Lazio. Il mister piacentino non parlerà né ad InterTV né comparirà in conferenza stampa. Contro i biancocelesti in campo i titolarissimi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!