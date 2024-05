Oaktree non cambia idea. Il fondo statunitense ha esplicitato la propria posizione in merito al comunicato di quest'oggi firmato da Steven Zhang, come riportato da Gianluca Di Marzio: non ci sarà risposta al comunicato del presidente nerazzurro, la Quercia si fa forte della chiarezza del contratto e delle condizioni note da tre anni. La data sul calendario non è una minaccia legale: o il presidente dell'Inter riesce a chiudere il prestito entro martedì, o il club passerà a Oaktree.

