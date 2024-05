Dopo una stagione ad altissimo livello, Raoul Bellanova ha denunciato nelle ultime partite col Torino un calo di rendimento. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico granata Ivan Juric ha provato a spiegare le sue condizioni: "L'anno scorso con l'Inter ha giocato niente, ora ha spinto al massimo e si è trovato in una situazione positiva e andava a mille. Notiamo la sua mancanza di energie, mancano le ultime due gare e voglio vedere il mio Raoul. Si è guadagnato la Nazionale e ora può fare di nuovo la differenza. Non è l'errore di Empoli, è un calo fisiologico".

