Mentre è in atto una corsa contro il tempo da parte di Zhang per tenersi l'Inter, i nerazzurri continuano a vivere in un clima di festa per la conquista della seconda stella.

Per domani, è attesa un'altra giornata di giubilo al Meazza: dopo il match contro la Lazio, consegna della coppa del campionato e concerto celebrativo. Come informa la Gazzetta dello Sport, per l'ultima partita casalinga stagionale, Inzaghi sembra voler mettere da parte il turnover dare spazio ai titolarissimi. Peraltro, un gol di Lautaro sarebbe il 25° del campionato e rappresenterebbe l'ideale chiusura della trionfale stagione.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.