Altre 72 ore di tempo e un finale tutto da scrivere per il futuro dell'Inter. L'intreccio tra Steven Zhang, Oaktree e Pimco prosegue tra numerose voci con la sola certezza che entro l’inizio della prossima settimana il gruppo Suning dovrà restituire il prestito da 275 milioni (più 100 di interessi) concesso nel 2021 dal fondo californiano alla lussemburghese Grand Tower. Secondo il Corriere della Sera il presidente nerazzurro appare "tranquillo e fiducioso" che l’intesa con Pimco per il nuovo prestito da 430 milioni (che consentirebbe di liquidare Oaktree) si troverà, anche se la trattativa resta complessa: c'è chi parla di ostacoli generati da Oaktree, che avrebbe il diritto a incassare una quota del prezzo di cessione del club, mentre fonti vicino al fondo smentiscono qualsiasi tipo di ostruzionismo e parlando invece semplicemente di un "debito da onorare: il creditore, sottolineano, non avrebbe alcun potere per opporsi a un rimborso tempestivo. Che arrivi, cioè, entro tre giorni".

Il tempo per ufficializzare l’accordo con Pimco e strutturare l'operazione stringe, motivo per cui - aggiunge il quotidiano generalista - fra gli addetti ai lavori inizia a ventilare l'ipotesi di una proroga che Suning non ha ancora richiesto, ma che potrebbe richiedere nelle prossime ore: resta in caso da capire se (e a quali condizioni ) Oaktree sarebbe disposto a concederla. "I tempi sono strettissimi, ma in 72 ore ho visto succedere di tutto - riferisce una una fonte vicina al dossier interpellata dal Corsera -. Un accordo vincolante con Pimco sarebbe sufficiente per evitare la conversione del credito di Oaktree".

Senza il rimborso del prestito, Oaktree sarebbe pronto ad escutere il pegno sul 69% delle quote dell’Inter attualmente in possesso di Suning, diventando quindi il proprietario del club. "Ma Oaktree ha davvero intenzione di assumere il controllo dell’Inter? Anche qui le fonti divergono - si domanda e si risponde il Corriere della Sera -. Qualcuno ritiene che il fondo non abbia interesse a gestire il club e l’associata esposizione mediatica. Altri sostengono invece che avrebbe già chiesto la valutazione dell’Inter, necessaria a versare a Suning la differenza fra il valore di mercato del club e quello del debito. Oaktree intenderebbe poi proseguire con l’attuale dirigenza dell’Inter che tanto bene ha fatto in questi anni in campo sportivo ed economico".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!