Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha provato a dare un quadro della situazione Inter dopo gli ultimi sviluppi nel corso di un'intervista a Radio Sportiva: "È possibile che Oaktree abbia già un compratore? Questa eventualità è da mettere nell’ordine delle cose. Visto anche il comunicato dell’Inter, l'altra opzione che mi sentirei di aggiungere è la possibilità che l'intesa arrivi, ma Oaktree non ha interesse a concedere proroghe. Questo perché, da mia sensazione, ci sia poca fiduica nella proprietà di Steven Zhang. Questo ha complicato una vicenda che sembrava invece potersi chiudere con l’intervento di Pimco".

La situazione delicata, però, secondo Bellinazzo non avrà alcuna incidenza sulle questioni legate ai rinnovi: "L’Inter ha vissuto in autogestione negli ultimi anni e si può paradossalmente dire che sia stato un bene perché ora è abituata a ragionare in termini di autosufficienza, facendo operazioni che possano comunque tenere alto il livello competitivo della squadra alleggerendo i costi. Quindi la gestione sarà fatta come si pensava di operare anche con la proprietà di Suning".

