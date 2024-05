Dopo un primo tempo iniziato egregiamente dall’Inter, ma 'viziato' da un’Atalanta in crescendo e pericolosa nelle battute finali, la squadra di Chivu non si lascia intimorire e recita anche un ottimo secondo tempo. Secondo tempo che la squadra di casa recita con fasi di brillantezza offensiva alternata a sacrificio, specie nelle battute finali. A partire più forte nel secondo tempo è la squadra ospite ma dopo qualche minuto di riassestamento l'Inter ritrova intuizione e gamba e trova il doppio vantaggio al 55esimo con Owusu al termine di una corale azione innescata da Raimondi e propiziata da Miconi. Il marcatore della rete del vantaggio (segnata al 17esimo del primo tempo) vede arrivare il compagno e serve a Berenbruch con i tempi giusti un pallone che il 14 di Chivu, autore di una grandissima prestazione, riceve, controlla e serve ad Owusu che la calcia in porta. Torriani ancora una volta battuto e Inter in doppio vantaggio. La Dea cresce ancora una volta al passare dei minuti ma non trova mai la porta, sbarrata da un sempre attento Raimondi che anche nei secondi finali abbassa la saracinesca e blinda il primo posto dei nerazzurri nella regular season. L'Inter si mette placida ad aspettare l'esito del quarto di finale che le assegnerà l'avversaria nella poule scudetto del Viola Park.

IL TABELLINO

Inter-Atalanta 2-0

(Miconi 17', Owusu 55';)

Marcatori: 17' Miconi (I), 55' Owusu (I).

Inter (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante (6 Stabile 72'), 33 Alexiou, 26 Miconi (28 Mazzola 83'); 8 Di Maggio (35 Zarate Hidalgo 72'), 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 7 Owusu (22 Spinacce 59'), 36 Lavelli (9 Sarr 59'), 11 Quieto.

A disposizione: 12 Tommasi, 3 Cocchi, 19 Matjaz, 29 Diallo, 30 De Pieri, 44 Akinsanmiro. Allenatore: Christian Chivu

Atalanta (3-5-2): 35 Torriani; 18 Guerini, 19 Tavanti, 2 Obric; 5 Ghezzi (14 Gobbo 83'), 31 Cassa, 8 Riccio (27 Orlando 64'), 16 Armstrong (15 Mensah 83'), 3 Simonetto; 11 Vavassori (28 Martinelli 64'), 17 Fiogbe (24 Ragnoli 74').

A disposizione: 1 Pardel, 22 Sala, 23 Tornaghi, 25 Camara, 30 Capac, 38 Ramaj.

Allenatore: Giovanni Bosi

Ammoniti: Stante (I), Simonetto (A).

Arbitro: Gianluca Renzi. Assistenti: Conti-Rizzello

RIVIVI IL LIVE DI INTER-ATALANTA 2-0

94' - Ultimo tentativo dell’Atalanta che cerca disperatamente l'occasione per il gol dell’orgoglio ma come nel primo tempo, Raimondi c'è, blocca pallone e avversari e fa calare il sipario sul Konami Centre. Renzi fischia: l'Inter batte 2-0 i cugini orobici.

93' - L’Inter concede agli ospiti un giropalla che si conclude con un doppio tentativo di Gobbo prima e Guerini dopo. Palla che finisce sul fondo e non risveglia particolarmente la squadra di casa, ora leggermente passiva.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

89' - Duro scontro tra Martinelli e Alexiou, i due giocatori finiscono a terra. Non c'è alcun fallo e si riparte da corner per l'Atalanta che però non riesce ad approfittarne.

86' - Inter che non molla neppure nelle battute finali e in doppio vantaggio, continuando la sua pressione che termina con un fallo in attacco. Renzi fischia e concede qualche respiro alla Dea.

85' - Nell'atalanta fuori Ghezzi e Armstrong, dentro Mensah e Gobbo.

84' - Per l'Inter Mazzola rileva Miconi.

81' - L'Inter riparte subito con un lancio lungo che favorisce Sarr. Il 9 dell'Inter galoppa fino al tu per tu in velocità con Torriani in uscita che ostacola l'attaccante interista che, con prudenza, salta l'avversario e perde il pallone che schizza sul fondo. Nessun tocco del portiere atalantino, si riparte proprio da lui.

80' - L'Atalanta ribalta immediatamente l'azione e si rende pericolosa con Ragnoli che tira ma calcia alto.

79' - Inter ancora in pressione dalle parti della porta di Torriani, Stankovic fa ordine al termine di una carambolesca azione, ma il tiro del capitano trova i guantoni dell'estremo difensore nerazzurro.

75' - Salvataggio provvidenziale di Obric che in scivolata spedisce in angolo un insidiosissimo cross dalla sinistra sul quale stava per fiondarsi Sarr.

74' - Si scaldano gli animi dei giocatori della squadra ospite. Cresce la frustrazione e anche i falli.

72' - Cambia anche Bosi: entra Ragnoli al posto di Fiogbe.

71' - Ancora due cambi per Chivu: Fuori Stante e Di Maggio per Stabile e Zapata.

67' - Ammonizione per Simonetto che atterra Quieto. Punizione a favore dell'Inter.

66' - Ancora Inter! Ancora Thomas Berenbruch che riceve da Di Maggio, controlla e calcia, ma ci mette troppa potenza e il pallone finisce alto sopra la traversa.

63' - Fuori Riccio e Vavassori, al loro posto spazio rispettivamente a Orlando e Martinelli.

60' - Il 2-0 non doma l'Inter, affamata di gol e ancora squadra di casa pericolosa con una bella intuizione orchestrata da un ottimo Berenbruch sfiora il 3-0 che Di Maggio spedisce per un soffio fuori.

57' - Doppio cambio per Chivu: fuori proprio Owusu e Lavelli. Dentro Sarr e Spinaccè.

GOL DI OWUSU - L'Inter ritrova la calma, la gestione del pallone e la manovra offensiva e con una grande intuizione di Miconi propizia il doppio vantaggio. Il primo marcatore del match serve un attento e reattivo Berenbruch che attende un secondo, approfitta del ritardo difensivo dei ragazzi di Bosi e serve un perfetto Owusu che calcia e batte Torriani.

55' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL di OWUSUUUUUUU

53' - Nerazzurri di casa che ribaltano l'azione, tornano a farsi vedere nelle zone d'attacco, ma Aidoo si lascia cadere un po' troppo facilmente su un contrasto in area con Ricci.

52' - Ancora grande pressione dell'Atalanta, nuovamente dalle parti di Raimondi. Ma Aidoo non molla, viene steso e Renzi fischia a favore dell'Inter.

48' - Ospiti che reclamano il gol, ma il direttore di gara li contraddice ragionevolmente: la palla non ha mai superato la linea di porta.

47' - A ripartire più forte è la squadra ospite che si presenta da subito dalle parti di Raimondi, costretto a impegnare i guantoni.

46' - Ricomincia Inter-Atalanta.

---------------

Grande avvio dell'Inter di Chivu che parte immediatamente forte, trovando varie soluzioni per schiacciare l'Atalanta e impensierire la squadra di Bosi. Le galoppate verso la porta di Torriani trovano finalmente ricompensa al 17esimo con il gol di Miconi che al minuto 17 porta in vantaggio la squadra di Chivu con una bella iniziativa personale conclusa con una staffilata di destro che manda avanti la capolista. La Dea però non si fa tramortire psicologicamente e col passare dei minuti cresce, alzando ritmoe intensità sempre più intensi. Squilli che nei minuti finali si traducono in vere e proprie occasioni: clamorosa l'ultima di Fiogbe che chiude la prima frazione di gioco con grande rammarico, regalando il primo piano al salvataggio di Raimondi.

45' - Palla persa da Aidoo a centrocampo dall’Inter, Fiogbe ne approfitta immediatamente, salta Quieto e va a tu per tu con un grandissimo Raimondi che risponde meravigliosamente, salva il vantaggio e chiude così il primo tempo.

44' - Berenbruch innesca una buona azione dell’Inter guadagnando un corner che una volta battuto ritrova ancora il tocco del 14 di Chivu, tocco però impreciso.

42' - Corner che trova ancora una volta un ottimo Federico Cassa che svetta di testa e fa correre qualche brivido sulla schiena di Raimondi.

41' - Bella giocata di Cassa che trova però una deviazione in fallo laterale. Rimessa che finisce per essere insidiosa per i nerazzurri di casa che spediscono la Dea ancora dalla bandierina.

39'- Altro squillo della squadra di Bosi con un'altra sponda di Riccio verso Vavassori, ma il pallone aveva già oltrepassato la linea di fondo: si riparte dai guantonidi Raimondi.

35' - Inter che nel frattempo riparte e mette ancora in difficoltà la Dea con Owusu. Il 7 di casa si accentra, dribbla, cerca la porta di Torriani ma guadagna solo corner.

33' - Bella giocata degli ospiti con il duo Riccio-Vavassori. La conclusione del numero 11 in rovesciata che gasa gli orobici senza però riuscire a trovare il pari.

32' - Copione che l'Atalanta ripropone qualche secondo dopo, pur trovando la copertura di testa da parte del capitano. Ma l'arbitro fischia segnalando un irregolarità di Riccio che sovrasta uno dei difensori di Chivu. Renzi non ammonisce, ma intervento al limite.

30' - L'Atalanta alza il ritmo e la grinta e dopo un ottimo recupero difensivo che innesca Fiogbe sulla corsia di destra, la Dea guadagna metri schiacciando la squadra di casa, ma un fallo in attacco ferma tutto.

28' - Tentativo di stop da parte di Ghezzi su un gran pallone lanciato da Armstrong, ma il 5 di Bosi è avanti e si alza la bandierina.

20' - Prima vera grande occasione dell'Atalanta con Vavassori che tenta la conclusione, trovando un buon Raimondi.

IL GOL DI MICONI - Miconi fa tutto da solo, sgroppa col pallone sulla corsia di sinistra, e si accentra e calcia in porta di destro. Guerini la sporca quel tanto che basta per ingannare Torriani. Secondo gol stagionale per il 26 nerazzurro.

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MICONIIIIIII!

16' - Armstrong si allunga di troppo un bel pallone che Aidoo intercetta rovinando il possibile squillo dell'Atalanta. Il 27 di Chivu lancia Berenbruch che dalla sinistra mette un gran pallone per Lavelli, ma il 36 interista viene anticipato per un soffio.

13' - Primo vero pericolo per la Dea con una mezza sforbiciata di Berenbruch che tenta di agguantare un pallone aereo in arrivo dalla sinistra spedito da Owusu: palla troppo alta per il 14 dell'Inter, ma che brivido Torriani.

12' - Milanesi che ribaltano velocemente l'azione con uno svelto Berenbruch che riceve un buon pallone, si gira e lascia il tempo a Di Maggio di scattare verso la porta, ma il numero 8 di Chivu è un tantino oltre: si alza la bandierina del fuorigioco.

11' - Pallone velenoso che il capitano Stankovic si fa rubare a centrocampo, ma un attento Stante sventa ogni pericolo di ripartenza della Dea.

9' - Dalla bandierina va da Simonetto ma il tiro è da dimenticare. Gara che riprende dai guantoni di Raimondi.

8' - Tentativo di innescare una sgroppata verso la porta di Raimondi dell'Atalanta che sgattaiola sulla corsia sinistra, ma trova una buona copertura di Berenbruch che sventa in corner. Primo angolo per la Dea.

5' - Prima bella costruzione della squadra di casa ma Owusu disegna una traiettoria troppo banale, Simonetto intercetta e stronca la manovra offensiva degli avversari.

3' - Tavanti atterra Berenbruch: prima punizione a favore dell'Inter.

1' - Inizia Inter-Atalanta, ultima gara della regular season.

13-02 - Il fischietto di Pesaro lancia la monetina: sarà l'Inter a battere il calcio d'inizio.

13.00 - Le due squadre entrano in campo. Gianluca Renzi mette al centrocampo il pallone.

Dopo il carambolesco ko dello scorso turno ottenuto in casa della Lazio, l'Inter Primavera di Cristian Chivu riparte dall'Atalanta, nel derby lombardo in casa che decreterà il primo classificato della 'regular season'. Il primo posto, conteso attualmente con la Roma, attualmente a -2 e a breve in campo contro il Bologna, equivale al posizionamento in semifinale di poule scudetto contro la vincente tra la quarta e la quinta classificata. Dal KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti i nerazzurri sono pronti a scrivere contro i cugini di pari età della Dea una parte del loro destino, e noi a raccontarvelo. Benvenuti a Inter-Atalanta Primavera, 34esima giornata del campionato Under 19 (fischio d'inizio ore 13).

