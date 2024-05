Alberto Gilardino non pensa alla cessione di Albert Gudmunsson (corteggiato dall'Inter e da altri club) o di altri pezzi pregiati del suo Genoa. Quando in conferenza stampa gli viene chiesto se abbia già pensato o meno alla squadra del futuro, il tecnico del Grifone decide di replicare dribblando in maniera secca l'argomento mercato: "Partiamo da una base, rispetto al ritiro della scorsa stagione, di un gruppo consolidato. Parlo con la società e il direttore sportivo, ci sarà da intervenire laddove ci saranno opportunità migliorative a livello tattico e tecnico ma soprattutto umano".

"Quanto sarà importante avere uno zoccolo duro per la prossima stagione? Fondamentale, per dare continuità di lavoro e miglioramenti", aggiunge poi Gila in un altro passaggio.