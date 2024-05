L'intreccio - che riguarda l'Inter - tra Steven Zhang, Oaktree e Pimco trova spazio anche sulle colonne del Financial Times, che offre un'altra versione della vicenda. Come noto il 20 maggio si arriverà alla scadenza del prestito concesso dal fondo californiano a Suning, che allo stesso tempo sta tentando di rifinanziare con il colosso obbligazionario statunitense Pimco a un tasso di interesse molto elevato. I colloqui tra le parti, secondo diverse persone coinvolte dal FT, si starebbero però complicando a causa di Oaktree.

"Oaktree ha anticipato che Suning avrebbe venduto il club e ha strutturato il suo prestito in modo tale da condividere i profitti di una vendita andata a buon fine - si legge nel pezzo del FT -. Le persone coinvolte nelle trattative affermano che il desiderio di Oaktree di proteggere il valore di questa opzione azionaria è diventato un punto critico nel rifinanziamento, e nel gruppo con sede a Los Angeles è cresciuto il fastidio per la lentezza dei progressi verso la vendita del club". Inoltre, aggiunge il noto quotidiano finanziario, un'altra fonte ha affermato che Oaktree si dice preoccupata perché un ulteriore debito di Zhang con una terza parte (in questo caso Pimco) potrebbe ridurre le possibilità di una vendita e diminuire quindi un qualsiasi potenziale ricavo che il fondo potrebbe ricevere.

Una persona vicina a Oaktree ha inoltre riferito che l'azienda "è stata di grande aiuto e non ha reso le cose difficili a Suning, ma c'era sempre l'aspettativa che ci sarebbe stata una vendita del club". Il Financial Times conferma comunque che Suning è al lavoro da circa due anni con i consulenti di Raine e Goldman Sachs per trovare un acquirente per l'Inter. "Persone vicine a Oaktree hanno affermato che l'azienda non sta ostacolando il processo di rifinanziamento, aggiungendo che il prestito potrebbe essere rimborsato entro la scadenza della prossima settimana - si legge ancora -. Oaktree non ha alcuna intenzione di prendere il controllo del club, secondo persone a conoscenza della questione". Tutte parti coinvolte, ovvero Oaktree, Pimco, Suning, Inter e Goldman non hanno voluto commentare. Stesso discorso per Raine.

