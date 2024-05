Rischio concreto di una battaglia legale, mentre l'operatività del club resta bloccata dopo altre 24 ore trascorse senza sussulti. La Gazzetta dello Sport spiega il momento dell'Inter, col fiato sospeso nell'attesa di conoscere il futuro societario tra Pimco e Oaktree: non si esclude una coda della vicenda, con tempi dilatati rispetto alla data del 20 maggio.

Oggi - come scrive la rosea -, in linea teorica, è l'ultimo giorno lavorativo disponibile per la firma dell'accordo con Pimco per un prestito triennale da 430 milioni di euro. Accordo, quello tra Suning e il fondo con sede a Newport Beach, che non è in discussione: quei soldi servono a Zhang per liquidare Oaktree, il cui finanziamento è in scadenza lunedì: va restituita una cifra di circa 375 milioni.

E allora cosa blocca tutto? Oaktree avrebbe un pegno nelle azioni dell'Inter e grazie a questo appiglio starebbe ostacolando la chiusura dell'accordo tra Zhang e Pimco. Visti i tempi stretti, è logico pensare come Oaktree stia cercando di forzare la mano con Suning. Motivo? La Gazzetta riferisce di una clausola di garanzia nelle mani di Oaktree - quella che in gergo tecnico si chiama warranty - che in caso di passaggio di mano dell'Inter assicura al fondo un incasso del 20% sulla differenza tra una valutazione predefinita - voci non confermate parlano di una cifra intorno agli 800 milioni di euro - e il reale prezzo di vendita. Questa clausola sarebbe attivata in caso di cessione immediata del club. Ma in ogni caso resterebbe operativa anche se l'operazione di rifinanziamento con Pimco riuscisse ad andare in porto. Tradotto: se tra 18-24 mesi l'Inter venisse ceduta, comunque Oaktree avrebbe il suo introito garantito. Ma è evidente allora come Oaktree, pur di avere il prima possibile quel 20%, spinga per una vendita immediata del club oppure per un'operazione di rifinanziamento con un arco temporale più breve rispetto ai tre anni garantiti da Pimco (e a tassi di interesse ancora più alti e, quindi, convenienti). E così si spiegherebbe pure perché la stessa Oaktree aveva offerto al presidente nerazzurro un accordo ponte di soltanto un anno. Un intreccio da film di spionaggio.

E allora tutto è ancora possibile, anche che dietro l'ostruzionismo di Oaktree si celi un potenziale acquirente dell'Inter. La Gazzetta parla di uno Zhang comunque molto sereno, con un comunicato sull'accordo con Pimco già pronto e che il club avrebbe dovuto diffonderlo proprio oggi. Non resta che attendere...

