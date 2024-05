Faccia a faccia a distanza tra Marcus Thuram e lo 'zio' Thierry Henry. Partendo dai ringraziamenti verso l'ex Nazionale francese da parte di Tikus dopo la vittoria sul Milan, CBS Sports ha organizzato una sorta di 'carrambata' facendo dialogare i due per via telematica. Un confronto pieno di risate, dove l'attaccante dell'Inter racconta alcuni aneddoti legati al suo rapporto con Henry: "Il miglior consiglio che mi ha dato? Me ne ha dati tanti, se devo sceglierne uno è questo: quando sei in campo non hai amici, devi andare in campo per ammazzare l'avversario. Sono una persona molto solare, mi piace scherzare e ridere; ma parlando con lui mi sono creato questo stato mentale per il quale nel fine settimana devo giocare come mi ha consigliato".

Thuram non nasconde di avere nel mirino un traguardo raggiunto dall'ex Juve: "So che ha fatto una stagione con 20 gol e 20 assist, direi che non sarebbe male come traguardo da raggiungere (causando una reazione un po' scossa del suo interlocutore, ndr)... So che gli attaccanti devono segnare in primo luogo, ma a me piacciono più gli attaccanti come Thierry o come Karim Benzema, che sanno segnare ma che sanno anche far giocare meglio la squadra. Ecco, questo è il tipo di attaccante che voglio diventare". I ricordi spaziano infine al primo e unico confronto tra i due sul campo: "Ci siamo sfidati una sola volta, lui allenava il Monaco e io giocavo nel Guingamp. Penso sia stata la partita dove ero più motivato nella mia vita". Risposta pronta di Henry: "Quel giorno Thuram mi ha ucciso, meglio non ricordi quello che mi hai fatto... Spero tu non lo faccia col Como l'anno prossimo".

