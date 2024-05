Valentin Carboni come Cesare Casadei. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, il giovane talento argentino potrebbe essere sacrificato come lo fu a suo tempo il centrocampista azzurro: incassare dalla cessione di Carboni per finanziare parte del mercato in entrata.

I giovani in prestito rappresentano il tesoro di Ausilio e Marotta: secondo il quotidiano torinese, su molti di loro che sono in prestito si agirà come fatto la scorsa estate con Fabbian, venduto al Bologna per 5 milioni e riacquistabile entro la fine di giugno 2025 per 12. Dai fratelli Stankovic a Satriano, dai fratelli Esposito a Zanotti e Oristanio: in ballo c'è il futuro di diversi prospetti interessantissimi.

Nel mirino ci sono Bento e Martinez per la porta, Buongiorno per la difesa e Gudmundsson per l'attacco. Per Carboni, classe 2005, l'Inter ha rifiutato due offerte intorno ai 20 milioni nello scorso gennaio e oggi chiede non meno di 30 milioni. I dirigenti - come evidenzia TS - non vorrebbero privarsi di Carboni e il percorso migliore sarebbe quello di un nuovo prestito, però se arrivasse un'offerta vicina o superiore ai 30 milioni difficilmente verrebbe respinta.