L'Atalanta espugna il Via del Mare di Lecce battendo la truppa di Gotti e si qualifica in Champions. Decisivo lo scatto della Dea a inizio ripresa dopo una prima frazione estremamente equilibrata. De Ketelaere e Scamacca, tra il 48' e il 53', timbrano due reti decisive per l'economia conclusiva dell'incontro. La banda di Gasperini sale così a quota 66, a una lunghezza dalla Juventus. Allungando sulla Roma.