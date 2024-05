Intervenuto su Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo Rino Foschi la ha parlato dell'ottica della Serie A: "La realtà della Serie A ha comunque dei limiti per risorse economiche. Basta vedere come si erano ridotte Inter e Juventus per competere ad alti livelli. Il Napoli non si è mai indebitato facendo grandi campionati e questo è un grande merito di De Laurentiis".