Il doppio ex di Inter e Lazio Aparecido Cesar Rodrigues parla della sfida di domani a San Siro per TAG24. Si può pensare ad un'Inter distratta dalla festa per la premiazione? "Sono punti di vista, ma sinceramente credo che proprio perché devono festeggiare, vorranno farlo con una vittoria. L’Inter è davvero forte, ha una grande identità di gioco. Faccio una battuta, speriamo di vedere in campo Stefan de Vrij, piuttosto che Francesco Acerbi, visto che ha un conto in sospeso con la Lazio e potrebbe fargli un regalo! Scherzo ovviamente. Non mi aspetto nulla, perché i nerazzurri sono fortissimi e vorranno giocare per vincere”.

La vittoria dello scudetto dimostra a tutti che Inzaghi è uno degli allenatori top in Italia?

“Non credo, Inzaghi non è uno degli allenatori top in Italia ma uno dei più forti in assoluto in Europa. È stato criticato, è vero, ma voi avete mai visto una luce spenta con i moscerini? Viene criticato chi può dare qualcosa, non chi non è in grado. È cresciuto e maturato tanto anche dal punto di vista della comunicazione, non si è mai lasciato andare e non ha mai risposto in maniera maleducata, neanche quando veniva attaccato. Si è messo al lavoro e ha risposto sul campo, dimostrando grande personalità. Poi è chiaro che quando non vinci le critiche arrivano, ma adesso ha portato a casa uno scudetto che i tifosi e la società aspettavano da tanto. Incredibile anche il modo in cui è arrivato, in un derby, in casa del Milan. Forse qualcuno si dimentica che un anno fa questa squadra è arrivata in finale di Champions”.