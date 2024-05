Finisce subito la corsa nei playoff di Serie B della Sampdoria di Andrea Pirlo: nel primo match di post-season, infatti, i blucerchiati escono sconfitti per 2-0 dal Renzo Barbera di Palermo ed escono di scena, lasciando ai rosanero di Michele Mignani il visto per le semifinali dove affronteranno il Venezia. Successo sostanzialmente meritato per i rosanero, frutto della doppietta del bomber a sorpresa Salim Diakite, che apre le marcature al 43esimo e raddoppia al 47esimo.

Si chiude pertanto qui la stagione con la maglia del Doria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, entrambi in campo per l'intero incontro col portiere che ha trovato un paio di parate importanti per evitare un passivo più largo e l'attaccante apparso piuttosto appannato, salvo uno squillo su calcio di punizione in pieno recupero che ha trovato pronto il portiere rosanero Sebastian Desplanches.

