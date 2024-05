Arriva puntuale il commento alla lettera di Steven Zhang ai tifosi interisti da parte di Thomas Zilliacus, il manager finlandese che da tempo culla il sogno di un ingresso nel pacchetto societario nerazzurro. Dal proprio profilo X, Zilliacus riserva un'aspra critica al presidente e si pone al comando di chi auspica quanto prima un cambio di passo: "Quindi adesso è colpa di Oaktree se Suning non riesce a ripagare il prestito? L'Inter ha bisogno di stabilità e continuità, non di proprietari le cui alterne fortune danneggiano società e tifosi. È tempo di un nuovo assetto nella proprietà".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

Post 2 hours ago from Steven Zhang. So now it is Oaktree's fault that Suning cannot repay the loan? Inter needs stability and continuity, not owners whose changing fortunes hurt the club and the fans. Time for a new ownership structure. #nerazzurri #intermilan #forzainter… pic.twitter.com/sP5WnHkG2x