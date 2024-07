Esordio amaro ai Giochi Olimpici di Parigi per la Nuova Zelanda Femminile di calcio dell'interista Katie Bowen, sconfitta in rimonta dal Canada. L'illusorio vantaggio firmato da Mackenzie Barry al minuto 13 è stato cancellato da Cloé Lacasse al quarto minuto di recupero del primo tempo; nella ripresa, al 79', è arrivato il punto decisivo di Evelyne Viens per il 2-1 finale.