La perla tirata fuori in pieno recupero con la quale ha permesso all'Inter Women di agganciare la Juventus nell'ultimo match di campionato è il miglior gol della seconda giornata della Serie A Femminile. Riconoscimento importante per Ghoutia Karchouni, centrocampista delle nerazzurre, assegnato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC: nel sondaggio condiviso sui canali ufficiali, Karchouni ha superato il gioiello in velocità della compagna Tabitha Chawinga, il bolide sotto la traversa di Beerensteyn e la punizione decisiva di Benoit del Parma.