Tutto pronto all'Arena Civica Gianni Brera, dove a breve l'Inter Women di Gianpiero Piovani scenderà in campo contro la Lazio, settima in classifica con 6 punti. Le nerazzurre, reduci dalla prima sconfitta stagionale in campionato incassata in casa della Fiorentina e dal 5-2 di Coppa Italia inflitto al Parma, affronteranno le biancocelesti tra le mura amiche dell'Arena Civica, dove andranno in campo con la prima maglia come mostrano le immagini dello spogliatoio.