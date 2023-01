Dopo il poker rifilato alla Sampdoria, l'Inter Women è pronta a scendere di nuovo in campo davanti al suo pubblico: il prossimo avversario sarà il Como nella sfida valida per la 14^ giornata di Serie A TIM. Il club nerazzurro ha reso note le modalità di vendita dei biglietti (CLICCA QUI): l'appuntamento è per domenica 22 gennaio alle 14.30 allo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni.