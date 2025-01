Dopo aver salutato Loreta Kullashi, passata al Napoli, l'Inter Women si prepara ad innestare un nuovo rinforzo d'esperienza per il proprio attacco. Secondo l'emittente svedese SVT Sport, infatti, il club nerazzurro ha messo nel mirino la 33enne Olivia Schough, pronta a lasciare il Rosengard. Un'eventuale partenza presa con filosofia dalla direttrice sportiva Emelie Lunderg: "Ci sono club che ci hanno contattato e non solo per Olivia. Hanno avuto una stagione fantastica, quindi è logico per loro. Ma è un processo laborioso perché la finestra temporale è lunga e tutto può succedere. Stiamo decidendo all'interno del nostro club e ci sono molti pezzi del puzzle che devono andare a posto. Niente è chiaro".