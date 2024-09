Dopo aver aperto la Serie A Femminile con la netta vittoria per 5-0 contro la Sampdoria, l'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per la sfida in trasferta contro il Napoli femminile valida per la seconda giornata di Campionato: calcio d'inizio programmato alle 15:00 di domenica 15 settembre. Nell'elenco è presente l'ultimissimo acquisto, Rachele Baldi giunta dalla Fiorentina.

Ecco la lista:

Portieri: Cecilía Rán Rúnarsdóttir, Alessia Piazza, Rachele Baldi

Difensori: Katie Bowen, Ivana Andrés, Beatrice Merlo, Chiara Robustellini, Elisa Bartoli, Jasmin Mansaray, Henrietta Csiszár

Centrocampiste: Sofie Junge Pedersen, Matilde Pavan, Marie Detruyer, Martina Tomaselli, Lina Magull, Marija Ana Milinkovic, Paola Fadda, Tessa Wullaert

Attaccanti: Haley Bugeja, Elisa Polli, Annamaria Serturini, Michela Cambiaghi