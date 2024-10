La Juventus Women ha ottenuto una vittoria convincente questo pomeriggio sulla Roma. In zona mista ha parlato la giocatrice bianconera Sofia Cantore. Siete favorite per lo scudetto? “È ancora lunghissima. Poi quest’anno ci sono la Roma, l’Inter e la Fiorentina. Noi stiamo pensando partita per partita e ad ogni vittoria siamo contente”, le parole riprese dai colleghi di Tuttojuve.com.