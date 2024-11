Dal test dello scorso 29 ottobre con la Spagna campione del mondo a quello con la Germania, quarta forza del ranking FIFA. Poco più di un mese dopo la bellissima serata di Vicenza, chiusa con l’1-1 contro le Furie Rosse davanti a circa 5mila spettatori, la Nazionale Femminile si appresta a tornare in campo per l’ultima gara dell’anno. Appuntamento lunedì 2 dicembre (ore 20.30, diretta su Rai Sport) a Bochum, dove andrà in scena il 29° confronto con la selezione tedesca.

Al Ruhrstadion, impianto con una capienza di 26mila posti, le Azzurre disputeranno l’undicesima partita del 2024, impreziosito dal primo posto nelle qualificazioni a EURO 2025 (il 16 dicembre a Losanna il sorteggio dei gironi). Per i 90’ contro la squadra allenata da Horst Hrubesch, il Ct Andrea Soncin ha deciso di puntare su 29 giocatrici. Le novità sono rappresentate dal portiere Matilde Copetti, tra le protagoniste del grande avvio di stagione del Parma (capolista del campionato cadetto con solo tre reti subite), dal difensore della Lazio Federica D’Auria e dalla centrocampista del Como Nadine Nischler, top scorer della Serie A con 6 gol in 10 presenze. Il gruppo si radunerà a Coverciano nella mattinata di martedì 26 e domenica 1° dicembre partirà alla volta di Bochum, dove rimarrà fino al giorno successivo alla gara.

I PRECEDENTI. Il bilancio delle sfide disputate finora è a netto appannaggio delle vicecampionesse d’Europa in carica, che si sono imposte in 16 dei 28 confronti, ultimi 10 compresi. Le Azzurre hanno invece vinto 4 gare e quella più recente risale al Mundialito del 1988 (rete decisiva di Barbara Ferrigno). Nei 7 precedenti viaggi in Germania, l’Italia ha raccolto un solo punto, frutto dell’1-1 a Siegen nel 1989, un pareggio, però, effimero, perché arrivato al termine dei 90’ della semifinale dell’Europeo, vinta poi ai rigori dalle tedesche che quattro giorni dopo conquistarono il loro primo torneo continentale battendo in finale la Norvegia.

Contro la Nazionale tedesca - che nel proprio palmares vanta due titoli Mondiali, 8 Europei, un oro e tre bronzi olimpici - l’Italia avrebbe dovuto giocare anche la finale dell’edizione 2020 dell’Algarve Cup, ma alla vigilia della gara la squadra guidata da Milena Bertolini fu costretta ad abbandonare il Portogallo per l’inizio della pandemia.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Matilde Copetti (Parma), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma).