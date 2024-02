Archiviata la prima edizione della UEFA Nations League, che ha regalato alle Azzurre la permanenza nell’elite del calcio europeo, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra. Il 2024 dell’Italia si aprirà venerdì 23 febbraio (ore 18.15) al Viola Park di Bagno a Ripoli con la sfida contro la selezione irlandese, mentre martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, in Spagna, è in programma la gara con le campionesse d’Europa in carica. Due test che permetteranno ad Andrea Soncin di proseguire il lavoro in vista delle qualificazioni ad EURO 2025, che prenderanno il via ad aprile (il 5 marzo il sorteggio dei gironi).

Per il doppio impegno con vista sul Campionato Europeo il Ct ha deciso di puntare su 32 calciatrici: le novità sono rappresentate dal terzetto della Sampdoria formato dal portiere Amanda Tampieri e dai terzini Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Presenti nell’elenco delle convocate anche l’altra blucerchiata Eva Schatzer (classe 2005) e il difensore del Milan Julie Piga, che avevano preso parte al raduno pre-Mondiale, mentre tornano in gruppo dopo aver saltato per infortunio l’ultimo raduno le juventine Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Le Azzurre si raduneranno a Coverciano nella serata di domenica e rimarranno in ritiro nel Centro Tecnico Federale fino alla partenza per la Spagna, prevista per il 26 febbraio.

LE AVVERSARIE – Il nuovo centro sportivo della Fiorentina si appresta ad ospitare per la prima volta la gara di una Nazionale. Si tratterà dell’ottavo confronto con l’Irlanda e nei precedenti – disputati tra il 2005 e il 2019 – l’Italia ha collezionato sei vittorie e un pareggio. I successi più netti sono due 4-1, il primo dei quali ottenuto nel 2007 all’Algarve Cup, in un match passato alla storia per la prima rete in azzurro di Sara Gama. Ma la squadra guidata da Eileen Gleeson, 24ª nel ranking FIFA, sta crescendo in maniera costante ed è reduce da un cammino trionfale in Nations League, chiuso con la promozione in Lega A grazie a sei vittorie su sei nel raggruppamento di cui facevano parte Albania, Irlanda del Nord e Ungheria.

Ad Algeciras, cittadina spagnola che affaccia sullo stretto di Gibilterra, andrà in scena la 26ª sfida con l’Inghilterra: il bilancio è di 11 vittorie italiane, 6 pareggi e 8 successi inglesi, compreso quello nell’incontro giocato un anno fa a Coventry nella Arnold Clark Cup. Le Lionesses, quarte nel ranking FIFA, sono la Nazionale più titolata degli ultimi anni: hanno vinto l’Europeo di ‘casa’ nel 2022, la Finalissima 2023 UEFA/Conmebol battendo il Brasile (vincitore della Coppa America) e si sono aggiudicate anche le ultime due edizioni della Arnold Clark Cup, senza dimenticare il secondo posto nel Mondiale. La selezione allenata da Sarina Wiegman, premiata dalla FIFA come miglior tecnico del 2023, è arrivata seconda nel Girone A di Lega A della Nations League alle spalle dei Paesi Bassi.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).