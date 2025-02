Giustamente raggiante Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, dopo la bella vittoria ottenuta quest'oggi ad Interello dalle sue ragazze contro la Fiorentina, che rilancia le ambizioni nerazzurre dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia: "La vittoria è molto importante, ma non abbiamo ancora fatto niente: il cammino è ancora lungo, dopo due sconfitte oggi c'è stata una grandissima reazione. La squadra ha sempre giocato bene, ma contro Juve e Sassuolo non abbiamo raccolto niente: oggi abbiamo fatto molto bene in fase difensiva, ma soprattutto in quella offensiva dove abbiamo creato 3-4 situazioni che siamo riuscite a finalizzare. Noi abbiamo sempre approcciato bene ogni gara, ma avevamo 120' sulle gambe a differenza della Fiorentina, ero un po' preoccupato di un possibile calo nella ripresa, ma non è stato così. Ci siamo difese bene e siamo ripartite bene in contropiede chiudendo la partita con Magull: le ragazze hanno sempre avuto l'atteggiamento giusto, serve continuità perché è normale avere alti e bassi, ma su questo dobbiamo migliorare perché stiamo alzando l'asticella".

Piovani fissa poi quello che l'obiettivo delle nerazzurre: "Continuiamo a lavorare per mantenere la nostra posizione in classifica: il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno al terzo posto per qualificarci in Champions League. La partita contro la Lazio vale come le altre: ci mancano nove finali per finire la stagione, la Lazio è un'ottima squadra e lo sta dimostrando: hanno meno punti di quelli che meriterebbero, giocano molto bene. Sarà una bella partita, ci auguriamo di uscire dal campo con un risultato positivo".