Gianpiero Piovani si è concesso ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio tra Inter e Sassuolo nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. “Abbiamo fatto molto bene, sono contento dell’atteggiamento delle ragazze. Oggi abbiamo cambiato 9/11 della formazione che ha giocato domenica contro la Roma, volevo vedere anche le ragazze che stavano giocando un po’ meno quindi complimenti a loro - le sue parole -. Dispiace per il risultato perché siamo andati in vantaggio meritatamente, abbiamo avuto occasioni per chiuderla e poi abbiamo preso questo gol che non pregiudica il fatto di andare a provare a qualificarci in casa del Sassuolo".

"Adesso dobbiamo gestire questi giorni per prepararci al meglio alla partita con il Como che sappiamo che è una squadra forte e organizzata. Faccio i miei complimenti ai tifosi che hanno sfidato il freddo stasera per supportarci, per noi sono molto importanti", ha concluso.

“Oggi era importante fare una buona prestazione, ora abbiamo la partita di ritorno, ci giocheremo tutto lì dando il nostro massimo", le parole di Elisa Polli, autrice del gol del vantaggio nerazzurro.