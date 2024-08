"Sta andando molto bene, sono molto soddisfatti noi dello staff ma anche a livello dirigenziale: abbiamo fatto il punto oggi pomeriggio. Siamo molto felici perché abbiamo trovato un gruppo volenteroso, con voglia di migliorarsi. Siamo fiduciosi per il futuro". Parla così Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women intercettato da Inter TV direttamente dal ritiro nerazzurro.

"Le sensazioni sono positive e importanti, il gruppo si sta facendo valere e non si risparmia - prosegue Piovani -. È normale che ci sia un po' di fatica, non vorrei vedere il contrario perché ci sono carichi di lavoro importanti. Procede tutto bene. Le ragazze sono state riconfermate e scelte fortemente per fare qualcosa di importante. Dobbiamo cercare di lavorare, a me non piace partire con gli abbaglianti accesi perché sappiamo bene che chi lo fa poi va a sbattere. Vogliamo partire a fari spenti e accenderli strada facendo con grande umiltà e voglia, che è quella che si nota negli allenamenti, per poi raggiungere i risultati".

Adesso il mirino è sul campionato: "C'è tanta voglia di ripartire, lo si nota anche nel gruppo e nella società che è sempre presente e ci stimola tutti i giorni. Si vede da queste piccole cose che c'è tanta voglia, ma dobbiamo farlo con grande umiltà. Dobbiamo sempre conquistarci qualcosa: è vero che siamo l'Inter e che all'Inter c'è tutto, ma quel tutto non deve bastare. Dobbiamo cercare di lavorare per ottenere sempre di più e raggiungere obiettivi importanti".