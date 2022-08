L'Inter Women vola negli USA. Domenica la partenza per gli Stati Uniti dove, nella giornata di mercoledì, le ragazze nerazzurre saranno impegnate nel test contro le messicane del Club Deportivo Guadalajara al Brownsville Sports Park (Texas) alle 19:30 locali (le 2:30 di giovedì 11 in Italia). La tournée delle ragazze di mister Rita Guarino durerà fino a domenica 14, data del ritorno in Italia e termine del Training Camp tra Texas e New York.