Un pari che lascia tanto, tantissimo amaro in bocca: l'Inter Women controlla il gioco nel derby contro il Milan, sbatte più volte contro i legni, trova una Laura Giuliani in giornata di grazia, ma quando sembra aver trovato la chiave per la vittoria viene beffata nell'unica, vera occasione avuta dalle rossonere in tutto il secondo tempo. Finisce 1-1 il secondo derby del giorno, quello dell'Arena Civica. E i rimorsi sono tutti dalla parte delle ragazze di Gianpiero Piovani, che nel primo tempo centrano due volte la traversa con Michela Cambiaghi e Lina Magull, con la tedesca che poi a fine primo tempo ha anche un'altra grande occasione da calcio di punizione.

Nella ripresa, l'Inter si installa stabilmente nella metà campo rossonera, coglie un altro palo con Elisa Polli, poi al 77esimo riesce a sbloccare la situazione grazie al diagonale vincente di Tessa Wullaert. Quando la partita sembra indirizzata, però, arriva a tre minuti dal novantesimo il pari del Milan con lo stacco di Emelyne Laurent che anticipa tre avversarie su azione da corner e trova un pareggio che fa respirare le rossonere, al primo punto stagionale, e lascia tutti i rimpianti alle nerazzurre. Per la prima volta dopo 12 precedenti, il derby 'rosa' termina in parità.

Così mister Piovani commenta la sfida subito dopo il triplice fischio ai microfoni di RAI Sport: "Sono molto soddisfatto, ho visto la squadra compatta e vogliosa di ottenere la vittoria. Questo è il calcio, abbiamo avuto tante occasioni da gol che abbiamo sprecato poi alla fine abbiamo preso gol. Ma non ho nulla da rimproverare alle ragazze".