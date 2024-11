Si è consumata al Viola Park la prima sconfitta dell'Inter Women di Gianpiero Piovani, beffata dalla Fiorentina al 92esimo con un gol oltretutto firmato da una canterana nerazzurra come Lucia Pastrenge. Intervistato da Inter TV nel dopopartita, il tecnico nerazzurro non ci sta: "Penso sia una sconfitta immeritata, mi dispiace per le ragazze che hanno fatto una bellissima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo abbassate un po' e abbiamo preso il pareggio su rigore, secondo me dubbio. Si tratta però di un episodio che ha condizionato la nostra prestazione: il gol nel finale poi ha cambiato tutto. È una sconfitta che brucia, dobbiamo continuare sulla nostra strada e nel nostro percorso di crescita, nel corso del quale stiamo raccogliendo tante belle prestazioni e risultati. Abbiamo sempre messo in campo delle buone prestazioni: dobbiamo ripartire, ma possiamo farlo su basi già consolidate, dobbiamo solo cercare di migliorare. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma fino adesso abbiamo ottenuto dei buoni risultati.

All'orizzonte c'è ora la sfida col Parma, in Coppa Italia: "Daremo spazio a chi ha giocato poco, magari anche per qualche ragazza della Primavera: lavorano tutte al massimo durante tutto l'anno, noi cercheremo di ottenere il risultato migliore contro un Parma primo in Serie B che non ha ancora subito gol. Sarà un'altra battaglia, noi siamo consapevoli però di essere una squadra importante. Dopo il Parma in campionato affronteremo poi la Lazio: anche quella sarà una partita importante, sarà un match che proveremo a vincere".