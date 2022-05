"Concludiamo la stagione con la consapevolezza di quanto fatto e il desiderio di volerci migliorare". È questo l'incipit del post pubblicato su Instagram da Rita Guarino, coach di Inter Women che si affida ai social per fare un bilancio sulla stagione appena conclusa: "Abbiamo tutti insieme tracciato l’inizio del nostro percorso che richiederà tempo e lavoro per raggiungere nuovi obiettivi. Grazie a tutte le giocatrici, allo staff, al club e ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto in questa stagione!".